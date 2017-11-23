Захарова обвинила Google News в нарушении свободы слова

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что намерение Google News понизить ранжирование телеканала RT и агентства Sputnik в трансляции новостей является прямой цензурой и нарушает принципы свободы слова.

“Хотели бы обратить внимание, что такое искусственное ранжирование поисковой выдачи – это прямая цензура и нарушение основополагающих принципов свободы слова. Такого рода практика, в случае ее введения, будет противоречить и здравому смыслу, и праву человека на свободный доступ к информации в сети интернет”, – цитирует ее ТАСС.

Также Захарова добавила, что подобная мера бьет по здоровый конкуренции среди СМИ, которая является одним из принципов демократического устройства общества.

Ранее «Практика» писала о том, что Google News работает над тем, чтобы понизить ранжирование RT и Sputnik в подборке новостей.