Захарова ответила на сравнение Джонсона России со Спартой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова Бориса Джонсона, который сравнил Россию со Спартой, а Европу — с Афинами. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД Великобритании в интервью местной газете The Sunday Times провел параллель современных отношений Запада и России с историей: он назвал РФ закрытой и недоброжелательной Спартой, а Европу и США — Афинами.

На своей странице в соцсети Facebook Захарова опубликовала пост, в котором раскритиковала сравнение Джонсона. По ее мнению, это сравнение некорректно не только потому, что Россия никогда не была «воинственной страной», но и потому что «суть противоречий Афин и Спарты – олигархия как основа устройства последней».

Однако Захарова согласилась с тем, что войны между Афинами и Спартой ослабили Грецию, что, в свою очередь, пошло на пользу персам и македонцам. Точно так же и сегодня противостояние стран делает их уязвимыми перед угрозами, например, террористическими группировками, считает она.