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17 декабря, в 15:59
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Захарова ответила на сравнение Джонсона России со Спартой

По мнению официального представителя МИД РФ, противостояние стран делает их слабее перед общими угрозами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова Бориса Джонсона, который сравнил Россию со Спартой, а Европу — с Афинами. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД Великобритании в интервью местной газете The Sunday Times провел параллель современных отношений Запада и России с историей: он назвал РФ закрытой и недоброжелательной Спартой, а Европу и США — Афинами.

На своей странице в соцсети Facebook Захарова опубликовала пост, в котором раскритиковала сравнение Джонсона. По ее мнению, это сравнение некорректно не только потому, что Россия никогда не была «воинственной страной», но и потому что «суть противоречий Афин и Спарты – олигархия как основа устройства последней».

Однако Захарова согласилась с тем, что войны между Афинами и Спартой ослабили Грецию, что, в свою очередь, пошло на пользу персам и македонцам. Точно так же и сегодня противостояние стран делает их уязвимыми перед угрозами, например, террористическими группировками, считает она.


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