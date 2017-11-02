Захарова: Twitter демонстрирует свою коммерческую несостоятельность

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о решение Twitter запретить размещение рекламы телеканалом Russia Today (RT) и Sputnik в этой социальной сети.

«На наш взгляд, в случае с данным запретом Twitter демонстрирует свою коммерческую несостоятельность и абсолютную зависимость от воли силового истеблишмента США, который напрямую контролирует процесс принятия решений в данной компании, как мы это себе теперь представляем», — заявила Захарова на брифинге, трансляция которого велась в Twitter.

В конце октября американская социальная сеть микроблогов Twitter сняла рекламу со всех аккаунтов, принадлежащих Russia Today (RT) и информагентства Sputnik. Тогда сообщалось, что решение основано на ретроспективной работе, которой специалисты Twitter занимались в ходе расследования вмешательства в выборы президента США в 2016 году и на основании выводов разведывательного сообщества Соединенных Штатов, о чем ранее писала «Практика».