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21 декабря, в 11:24
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Закон о выплатах при рождении детей приняли в Госдуме

Ежемесячное пособие положено семьям на первого или второго ребенка

В четверг, 21 декабря, в Госдуме приняли законопроект о ежемесячных выплатах семьям при рождении первого или второго ребенка, предложенный в начале декабря президентом России.

Согласно закону, деньги будут получать семьи, проживающие в России, при рождении или усыновлении первого ребенка и второго ребенка с 1 января 2018 года. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать прожиточный минимум в 1,5 раза.

Ранее Рraktika.ru писала, что Владимир Путин внес несколько законопроектов, направленных на поддержание семей с детьми. Президент предложил с 2018 года выплачивать помощь по рождению и усыновлению первого ребенка. Выплаты будут производиться до достижения ребенком полутора лет. Деньги на второго ребенка будут выплачивать за счет средств материнского капитала.


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