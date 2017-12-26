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Законопроект Минфина по криптовалютам презентуют 28 декабря

О предоставленном ведомством документе стало известно накануне

В четверг, 28 декабря, министерство финансов Российской Федерации презентует новый законопроект, он касается регулирования криптовалют.

Как заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, криптовалюта – сложный инструмент. С ним должны работать профессиональные участники рынка – аналитики и экономисты, а не граждане, которые хотят быстро заработать на растущем курсе новой валюты.

Напомним, о появления документа стало известно накануне. Также во вторник утром Praktika.ru писала о другом нововведении в Минфине. Специалисты впервые раскрыли в Реестре открытых данных информацию сведения о численности и расходах на содержание государственных органов.

 


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