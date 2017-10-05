Законопроект о «народном инспекторе» одобрили в кабмине

В четверг, 5 октября, на заседании правительства России был одобрен законопроект так называемого «народного инспектора», благодаря которому видеозаписи нарушений правил дорожного движения, сделанные гражданами, будут приниматься в качестве официального доказательства правонарушений и станут основанием для штрафов.

«Народный инспектор» заработает, как ожидается, только через год. В ближайшем будущем Госдума России рассмотрит данный законопроект и в случае принятия правительство страны приступит к разработке необходимых дополнительных решений, сообщает ТАСС.

По словам министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, для инфраструктуры, которая подразумевает под собой обновление мобильного приложения и доработку портала государственных услуг, потребуется около 2,5 миллиардов рублей. Эти средства вложит правительство России.

Ранее «Практика» писала о том, что Москва стала третьей в рейтинге безопасности дорожного движения среди крупнейших мегаполисов.