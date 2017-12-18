Заместитель генерального секретаря НАТО поблагодарила Армению за вклад в дело мира

Выступая на пресс-конференции с министром иностранных дел Налбандяном, заместитель Генерального секретаря поблагодарил Армению за важный вклад в миссию по оказанию поддержки в Североатлантическом союзе в Афганистане и за вклад в миротворческую миссию KFOR в Косово, сообщает NATO.int.

Гетемюллер сказала, что в начале этого года Армения согласилась на новый Индивидуальный план партнерства с НАТО и что Армения предпочла более тесно сотрудничать с НАТО в области интероперабельности, оборонного образования и военной реформы.

«Мы готовы продолжать сотрудничать с вами во всех областях», – сказала она.

Гетемюллер также поблагодарила Армению за организацию Недели НАТО и семинар по вопросам прав женщин, мира и безопасности в Ереване. Инициатива «Женщины, мир и безопасность» была впервые открыта в качестве резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, поощряющей права женщин во всех областях. «Общество становится более безопасным и справедливым, когда женщины имеют право в полной мере участвовать во всех сферах деятельности», – сказал Гетемюллер.

Все союзники и партнеры НАТО в Совете евроатлантического партнерства приняли политику и план по осуществлению основных положений Резолюции Организации Объединенных Наций. Гетемюллер сказала, что НАТО готова продолжать оказывать помощь Армении в осуществлении политики в отношении женщин, мира и безопасности.

Ранее Praktika.ru писала о том, что ICAN призвала страны НАТО подписать Договор о запрете ядерного оружия.