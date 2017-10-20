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Замглавы Минтранса не поддерживает допуск электрокаров к выделенным полосам

Их предназначение - обслуживать общественный транспорт

Замглавы Минтранса Николай Асаул рассказал о мерах поддержки электротранспорта в России. По его словам, выделенные линии в них не входят, они предназначены для обслуживания общественного транспорта, так как у него большая вместимость.

«Все-таки электромобили — это личный транспорт», — цитирует ТАСС заявление Асаула в кулуарах Евразийского форума в Вероне. Замглавы Минтранса уверен, что стимулировать развитие электротранспорта можно и другими путями. Например расширяя сеть зарядных станций, предоставляя владельцам электромобилей бесплатную парковку и заправку, как это сейчас сделано в Москве. Кроме того, регионы России могут самостоятельно устанавливать для собственников подобных транспортных средств льготы.

В середине июля сообщалось, что продажи электрокаров в России падают на фоне оптимизма властей. С января по май 2017 года спрос на электромобили упал на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время число гибридов и электрокаров в Китае достигло миллионной отметки, о чем ранее писала «Практика».


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