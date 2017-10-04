Запад заподозрил Россию в попытках взлома смартфонов военных НАТО

Военные стран Запада подозревают Россию в попытках взломать смартфоны военнослужащих НАТО. Атаке якобы подверглись около 4 тысяч смартфонов военных, которые находятся в Польше и Балтии.

Цель диверсии — извлечение полезной информации из смартфонов, оценка численности войск и, конечно, запугивание солдат и офицеров, пишет The World Street Journal. Журналисты издания ссылаются на Кристофера Лере — американского подполковника, который сообщил, что его и раньше пытались взломать российские хакеры.

Министерство обороны РФ пока не прокомментировало инцидент. Как правило, Россия категорически отрицает подобные заявления американцев, которые поступают достаточно часто.