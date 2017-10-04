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04 октября, в 19:28
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Запад заподозрил Россию в попытках взлома смартфонов военных НАТО

Атаке якобы подверглись те, кто находился в Польше и Балтии

Военные стран Запада подозревают Россию в попытках взломать смартфоны военнослужащих НАТО. Атаке якобы подверглись около 4 тысяч смартфонов военных, которые находятся в Польше и Балтии.

Цель диверсии — извлечение полезной информации из смартфонов, оценка численности войск и, конечно, запугивание солдат и офицеров, пишет The World Street Journal. Журналисты издания ссылаются на Кристофера Лере — американского подполковника, который сообщил, что его и раньше пытались взломать российские хакеры.

Министерство обороны РФ пока не прокомментировало инцидент. Как правило, Россия категорически отрицает подобные заявления американцев, которые поступают достаточно часто.

 


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Нип
Гость
Нип

Вирус добрался до солдат НАТО,да не ожидал хрупкость этого мира смартфонов.Даже техника против них.

28 дней 23 часов назад
wpDiscuz

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