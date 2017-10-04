04 октября, в 19:28
2017-10-04
Новости
Запад заподозрил Россию в попытках взлома смартфонов военных НАТО
Атаке якобы подверглись те, кто находился в Польше и Балтии
Военные стран Запада подозревают Россию в попытках взломать смартфоны военнослужащих НАТО. Атаке якобы подверглись около 4 тысяч смартфонов военных, которые находятся в Польше и Балтии.
Цель диверсии — извлечение полезной информации из смартфонов, оценка численности войск и, конечно, запугивание солдат и офицеров, пишет The World Street Journal. Журналисты издания ссылаются на Кристофера Лере — американского подполковника, который сообщил, что его и раньше пытались взломать российские хакеры.
Министерство обороны РФ пока не прокомментировало инцидент. Как правило, Россия категорически отрицает подобные заявления американцев, которые поступают достаточно часто.
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Вирус добрался до солдат НАТО,да не ожидал хрупкость этого мира смартфонов.Даже техника против них.