Запрет США на провоз электроники повлиял на загруженность самолетов Emirates

Президент авиакомпании Emirates Тим Кларк рассказал о том, как запрет США на провоз электронных устройств в салонах самолетов повлиял на их загруженность.

По его словам, из-за действий властей Соединенных Штатов, количество пассажиров на рейсах в США снизилось на 15-18%, сообщает издание Arabian Business.

Тем не менее Кларк нашел выход из ситуации. «Мы разрешили пассажирам использовать телефоны, планшеты, ноутбуки и другую электронику вплоть до посадки», — пояснил он.

Ограничение на провоз электроники в салоне был введен на рейсах в США в марте 2017 года и коснулся 10 аэропортов, в том числе в Дубае. Запрет был снят властями Штатов через несколько месяцев в связи с выполнением аэропортами новых инструкций по безопасности.

Ранее «Практика» писала о том, что итальянец подал в суд на Emirates из-за полного соседа на борту. Его адвокат намерен получить компенсацию в размере около 3 тысяч евро от авиакомпании.