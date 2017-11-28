Запущенный с “Восточного” спутник «Метеор-М» не вышел на связь

«Роскосмос» сообщил, что специалистам ведомства не удалось установить связь со спутником «Метеор-М» из-за отсутствия аппарата на целевой орбите.

Авторадио информирует о том, что российский спутник рухнул в океан, не достигнув орбиты. На место падения створок головного обтекателя и частей центрального блока ракеты-носителя «Союз» вылетели беспилотные аппараты.

Жители Вилюйского района Якутии стали свидетелями ярко-светящейся вспышки, также они слышали два хлопка и наблюдали падение обломков ракеты. Еще часть обломков упала в Тихий океан.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома «Восточный» и вывела на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №2-1.

Спутник должен был прогнозировать погоду, контролировать озоновый слой и радиационную обстановку, а также следить за состоянием ледников.