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11 февраля, в 12:15
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Запуск грузовика “Прогресс” на МКС перенесли на резервную дату

Старт с космодрома "Байконур" отменили в последний момент

На космодроме “Байконур” отменили запуск космического грузовика “Прогресс МС-08”, который должен был состояться в субботу, 11 февраля, в 12:00 по Москве.

Как передает “Интерфакс” со ссылкой на сточник в ракетно-космической отрасли, пуск “Прогресса” перенесли на резервную дату.

По информации РИА Новости, ракета “Союз-2.1А”, которая должна была доставить грузовой корабль “Прогресс МС-08” к Международной космической станции, не стартовала в расчетное время. Причина произошедшего пока не уточняется.

Космический грузовик “Прогресс” должен был впервые в истории добраться до Международной космической станции по новой укороченной схеме за 3,5 часа.


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