Запуск грузовика “Прогресс” на МКС перенесли на резервную дату

На космодроме “Байконур” отменили запуск космического грузовика “Прогресс МС-08”, который должен был состояться в субботу, 11 февраля, в 12:00 по Москве.

Как передает “Интерфакс” со ссылкой на сточник в ракетно-космической отрасли, пуск “Прогресса” перенесли на резервную дату.

По информации РИА Новости, ракета “Союз-2.1А”, которая должна была доставить грузовой корабль “Прогресс МС-08” к Международной космической станции, не стартовала в расчетное время. Причина произошедшего пока не уточняется.

Космический грузовик “Прогресс” должен был впервые в истории добраться до Международной космической станции по новой укороченной схеме за 3,5 часа.