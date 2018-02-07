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07 февраля, в 15:22
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Зарегистрирован первый договор долевого участия по технологии блокчейн

Росреестр, Внешэкономбанк и Агентство ипотечного жилищного кредитования запустили блокчейн-проект

Росреестр, Внешэкономбанк и Агентство ипотечного жилищного кредитования зарегистрировали первый договор долевого участия по технологии блокчейн в рамках совместного проекта.

Новая технология позволит открыть доступ к актуальной информации по процессу регистрации каждого ДДУ,  сообщает пресс-служба Росреестра.

“Договор заключен в Ленинградской области, которая является пилотным регионом реализации проекта. Взнос застройщика по договору участия в долевом строительстве отражен в блокчейн-сервисе для последующего резервирования и списания на компенсационный счет Фонда денежных средств застройщика”, – сказано в сообщении.

По закону застройщики по каждому новому объекту строительства отчисляют в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства не менее 1,2% от стоимости объекта. Для того, чтобы Росреестр зарегистрировал долевое участие необходимо предоставить подтверждение о перечислении взносов в Фонд.


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