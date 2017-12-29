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Зарплаты военных увеличат в течение трех лет

На 2018 год из бюджета выделилят 18 миллиардов рублей

Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам с 2018 по 2020 год будут увеличивать ежегодно на 4%.

Об этом рассказала журналистам замминистра обороны России Татьяна Шевцова. “Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2018 года, с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года, каждый раз на 4%”, — сказала  Шевцова.

На 2018 год в бюджете выделят на эти расходы 18 миллиардов рублей. Шевцова отметила, что с 1 января 2018 года лейтенанты, командиры взвода будут получать около 66 тысяч рублей в месяц. Офицеры уровня командира батальона получат больше на 3,4 тысячи рублей.


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