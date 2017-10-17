Зарубежье на «Практике»

КНДР подозревают в распространении листовок с «псом» Трампом в столице Южной Кореи

В столице Южной Кореи Сеуле находят листовки с изображением президента США Дональда Трампа в образе собаки. Американский канал Fox News утверждает, что к появлению пропагандистских листовок причастны власти КНДР.

Изображение на листовках скорее всего является отсылкой к речи северокорейского лидера Ким Чен Ына, сравнившего американского президента с «испуганной собакой, которая громче лает». Трамп, в свою очередь, назвал Ким Чен Ына «человеком-ракетой».

Сотрудник базирующегося в Сеуле новостного агенства NK News Чэд О’Кэролл, нашедший одну из листовок во время пробежки в парке, выразил уверенность в том, что их сбросили с помощью воздушного шара из КНДР. О’Кэролл добавил, что в это время года ветер на корейской полуострове дует с севера на юг.

Сотрудников Федерального агентства по делам миграции и беженцев Германии заподозрили в передаче информации властям Турции

Граждане Турции, обратившиеся в Федеральное агентство по делам миграции и беженцев Германии (BAMF) с просьбой о предоставлении убежища, обвинили переводчиков, интервьюеров и охранников в передаче личной информации провластным турецким СМИ.

Об этом сообщает немецкая новостная служба Deutsche Welle. Расследование немецких журналистов выявило ряд случаев, когда турки, пытающиеся спастись в Германии от политического преследования на родине, выставлялись в государственных СМИ как террористы и предатели. Подобные материалы выходили сразу после собеседования героев публикаций в BAMF. В некоторых случаях в турецкие медиа попала информация о точном местонахождении политических беженцев.

В BAMF уже заявили об увольнении 15 переводчиков по обстоятельствам, связанным с «отступлением от принципа нейтральности». В то же время в ведомстве не подтвердили связь увольнений и журналистского расследования.

Электроснабжение Пуэрто-Рико восстановят не ранее, чем через два месяца

О бедственном положении на острове Пуэрто-Рико (территория, управляемая США) спустя месяц после разрушительного урагана сообщает американское издание The Huffington Post.

Ураган «Мария» почти полностью уничтожил систему электроснабжения Пуэрто-Рико. Губернатор территории Рикардо Роселло заявил, что восстановить подачу энергии удастся не раньше, чем через два месяца. К 15 декабря соответствующие работы будут завершены на 95%, сообщил Роселло. При этом к концу октября электроснабжение восстановят только на 30%.

От подачи электричества зависит работа больниц, водоочистительных станций и прочих жизненно важных учреждений. В настоящее время большинство из них функционируют благодаря генераторам. Некоторые компании, работающие в сфере солнечной энергетики, поставили свою технику в пострадавший от стихии Пуэрто-Рико.