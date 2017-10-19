Зарубежье на «Практике» за четверг, 19 октября

Чад попал в «черный список» США из-за нехватки бумаги для печати паспортов

Решение президента США Дональда Трампа включить Чад в список стран, для граждан которых введены ограничения на въезд в Америку, вызвало удивление у всех, включая представителей Пентагона, власти африканской страны и правительство Франции.

Как сообщает американское издание New York Daily News, представители США ранее неизменно позитивно отмечали Чад за активное содействие в войне с терроризмом. Однако, африканская страна оказалась в расширенном «черном списке» государств с ограничениями на въезд в США для граждан.

Как оказалось, причиной попадания Чада в список стала нехватка бумаги. США затребовали образцы паспортов африканской страны для проверки документов на соответствие американским стандартам безопасности. Чад не смог вовремя исполнить требования из-за нехватки специальной бумаги для печати паспортов, но готов был предоставить старые образцы. США, тем не менее, отказались принять этот компромисс.

Причины, которые вызвали дефицит бумаги, не уточняются, однако тяжелая экономическая обстановка в Чаде не является секретом. Политическая нестабильность и угроза террора парализовали экономику страны. В последние полгода выдача новых паспортов гражданам была приостановлена.

США могут исключить Чад из «черного списка», когда ситуация с поставками бумаги для документов нормализуется.

Рискованный «прощальный привет» пилота в честь авиакомпании Air Berlin стал предметом расследования

Авиакомпания Air Berlin, недавно официально ставшая банкротом, совершила последний трансатлантический перелет. Как сообщает NBC News, во время посадки в Дюссельдорфе следующего из Майами лайнера A330, пилот исполнил опасный маневр. Пролетая на крайне низкой высоте над посадочной полосой, пилот наклонил машину влево, затем вновь набрал высоту и лишь затем посадил самолет.

Как сообщил сам пилот, личность которого не раскрывается, он хотел устроить «достойное и эмоциональное прощание» с разорившейся Air Berlin. Представители компании назвали поступок безответственным, напомнив пилоту, что он управлял не легким частным самолетом, а огромным пассажирским лайнером с почти тремя сотнями пассажиров на борту.

В настоящий момент инцидент расследуется проверяющими органами и службой безопасности компании.

Багдад напомнил нефтяным компаниям о необходимости согласовывать с властями Ирака проекты в Курдистане



Министерство нефти Ирака выпустило специальное обращение к нефтяным компаниям.

Как передает американское информационное агентство UPI, энергетическое ведомство Ирака напомнило, что контракты и сделки по вопросам нефтедобычи в регионе Иракского Курдистана должны заключаться только и исключительно с официальной властью в Багдаде.

Министр нефти Джаббар аль-Луаиби выразил недовольство тем, что ряд компаний выразили намерение работать в географических границах Ирака, при этом не уведомив правительство страны.

Заявление министра скорее всего относится к российский компании «Роснефть». Накануне, 18 октября, в компании заявили о договоренности с властями провозгласившего независимость Иракского Курдистана о начале разведочных геологических работ.