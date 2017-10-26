Зарубежье на «Практике» за четверг, 26 октября

Усиленные меры безопасности в аэропортах начали действовать с четверга, 26 октября, в США.

Как сообщает американское новостное агентство UPI, новые правила коснутся всех самолетов и пассажиров, прибывающих в США, и могут привести к дополнительным задержкам. Усиленные меры безопасности испытают на себе 2000 коммерческих авиакомпаний и более 300 тысяч пассажиров каждый день.

Новые правила предполагают тщательную проверку всех электронных устройств у авиапутешественников. В исключительных случаях сотрудники службы безопасности аэропортов получили право интервьюировать подозрительных лиц.

Новые правила безопасности, вступив в силу, отменили действие временного запрета на пронос переносных компьютеров на борт самолета гражданам ряда стран — в основном арабских.

Представители ряда мировых авиакомпаний критически высказались о новых мерах безопасности и призвали США к отказу от односторонних действий и взаимодействию с международными авиационными регуляторами.