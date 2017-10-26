Зарубежье на «Практике» за четверг, 26 октября

США ввели новые правила безопасности авиаперелетов
Усиленные меры безопасности в аэропортах начали действовать с четверга, 26 октября, в США.
Как сообщает американское новостное агентство UPI, новые правила коснутся всех самолетов и пассажиров, прибывающих в США, и могут привести к дополнительным задержкам. Усиленные меры безопасности испытают на себе 2000 коммерческих авиакомпаний и более 300 тысяч пассажиров каждый день.
Новые правила предполагают тщательную проверку всех электронных устройств у авиапутешественников. В исключительных случаях сотрудники службы безопасности аэропортов получили право интервьюировать подозрительных лиц.
Новые правила безопасности, вступив в силу, отменили действие временного запрета на пронос переносных компьютеров на борт самолета гражданам ряда стран — в основном арабских.
Представители ряда мировых авиакомпаний критически высказались о новых мерах безопасности и призвали США к отказу от односторонних действий и взаимодействию с международными авиационными регуляторами.
Саудовская Аравия дала гражданство роботу
На трехдневном форуме «Инвестиционные инициативы будущего», организованном Инвестиционным фондом Саудовской Аравии, было объявлено о планах властей королевства создать «город будущего» Неом.
Как добавляет финансовое издание Bloomberg, на форуме участники могли увидеть робота Софию. В торжественной обстановке было объявлено о вручении Софии саудовского гражданства. Робот вежливо поблагодарил власти страны за хорошие новости.
Не все в королевстве восприняли этот жест позитивно — прежде всего, против вручения гражданства роботу высказались консервативные круги, весьма влиятельные в Саудовской Аравии.
Стоит также отметить, что людям получить гражданство королевства очень тяжело. Иностранные работники, которые составляют почти треть населения Саудовской Аравии, практически не имеют шансов стать гражданами.
Жители Нью-Йорка будут платить дополнительные $72 миллиарда в год из-за налоговой инициативы Трампа
План республиканцев отменить налоговые вычеты для штатов, поддержанный президентом США Дональдом Трампом будет стоит жителям Нью-Йорка десятки миллиардов долларов.
Финансовый контроллер штата Нью-Йорк Томас ДиНаполи предупреждает о рисках, связанных с налоговыми мерами республиканцев. Как передает NY Daily News, ДиСтефано заявляет, что выгоду от реформ получат немногие, но большинство горожан понесут серьезные экономичские потери. Общую сумму дополнительных выплат, которые придется платить жителям города, ДиСтефано оценил в $72 миллиарда в год.
Сильнее всех от урезанных налоговых вычетов пострадают жители района Манхэттен — одного из наиболее престижных мест для жилья в Нью-Йорке.
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