Зарубежье на «Практике» за понедельник, 23 октября

Докторскую диссертацию Стивена Хокинга выложили в открытый доступ, чтобы пробудить жажду знаний

Кембриджский университет опубликовал в открытом доступе на своем официальном сайте докторскую диссертацию знаменитого ученого Стивена Хокинга.

Как сообщает британское издание Daily Express, работу 1965 года, озаглавленную «Свойства расширяющейся вселенной», сделали доступной всем желающим для популяризации науки и пробуждения у людей жажды знаний. На оригинальном документе стоит подпись Хокинга, которому было 24 года во время защиты диссертации.

«Я надеюсь, что это поможет вдохновить людей смотреть на звезды чаще, чем себе под ноги. Я надеюсь, что это сподвигнет людей задавать вопросы об устройстве мира и о нашем месте в нем» — прокомментировал появление своей диссертации в открытом доступе Стивен Хокинг, добавив, что научные работы должны быть доступны везде и каждому. Ученый заметил, что сам вдохновлялся работами Исаака Ньютона, Джеймса Максвелла и Альберта Эйнштейна.

Руководство Кембриджского университета намерено сохранять все докторские диссертации в электронном виде начиная с октября 2017 года.

Бывшие президенты США собрались на одной сцене, чтобы помочь в сборе средств пострадавшим от ураганов

Впервые с 2013 года пять экс-президентов США собрались в одном месте.

Билл Клинтон, Джимми Картер, Барак Обама, Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший собрались на сцене благотворительного концерта в городе Колледж-Стейшен, штат Техас. Как сообщает американская радиосеть NPR, мероприятрие носило благотворительный характер и имело целью сбор средств пострадавшим от ураганов, обрушившихся в последнее время на юг США.

В концерте приняла участие знаменитая певица Леди Гага, которая позже отметила важность единения перед лицом глобальных проблем.

Действующий президент США Дональд Трамп не смог принять участие в мероприятии из-за загруженного графика, однако направил видеопослание участникам, где, среди прочего, назвал пятерых бывших глав государства «одними из лучших людей, когда-либо служивших Америке».

Палестинца арестовали из-за ошибки Facebook-переводчика

Полиция округа Иудея и Самария в Израиле (известного за пределами страны как Западный берег реки Иордан) арестовала палестинского строительного рабочего по подозрению в подстрекательстве к терактам из-за ошибки онлайн переводчика Facebook.

Об инциденте сообщает израильское издание Haaretz. Палестинский рабочий опубликовал в личном Facebook-профиле фото, где он стоит, облокотившись на бульдозер с чашкой кофе в руках. Подпись к снимку на арабском гласит «Доброе утро». Пост заинтересовал полицию Израиля, которые при мониторинге соцсетей перевели подпись к снимку с помощью встроенного в Facebook переводчика как «навреди им».

В результате рабочий был задержан по подозрению в подстрекательстве к терактам. Специалисты пояснили, что в английской транслитерации слово из подписи к снимку созвучно с «навреди», однако в оригинальном арабском написании это утреннее приветствие, отличающееся от «навреди» на одну букву. Израильские СМИ недоумевают, почему полиция сочла достаточным основанием для ареста машинный перевод, не проконсультировавшись с кем-нибудь, кто говорит по-арабски.

Стоит отметить, что ранее в Израиле случались террористические атаки с использованием строительной техники, чем легко объясняется интерес полции к записи в Facebook, о которой идет речь.