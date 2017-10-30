Зарубежье на «Практике» за понедельник, 30 октября

Саудовская Аравия начнет добывать уран для «самодостаточной» атомной программы

Саудовская Аравия планирует начать добычу урана в рамках атомной энергетической программы. Власти страны рассматривают такое решение как еще один шаг к «самодостаточности» в производстве атомного топлива.

Об этом сообщает британское отделение информагентства Reuters. Глава одного из правительственных энергетических агенств страны Хасим бин Абдулла Ямани сообщил, что добыча урана будет экономически выгодна для Саудовской Аравии. Выступая на конференции в Абу-Даби, Ямани не уточнил, есть ли у властей страны планы по обогащению добытого урана — вопрос особенно важный, учитывая возможность применения ресурса в разработках ядерного оружия.

Однако королевство — ведущий нефтянной экспортер мира — утверждает, что всего лишь желает диверсифицировать энергетический потеницал государства с помощью АЭС.

Всемирная метеорологическая организация сообщила о рекордном количестве выбросов углекислого газа

Всемирная метеорологическая организация — структура при ООН со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария — выпустила доклад в понедельник, 30 октября.

Как передает CBS NEWS, ВМО сообщило, что в прошлом 2016-м году отмечено рекордное количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Секретарь организации Петтери Таалас призвал к немедленному сокращению выбросов CO2 и других газов, вызывающих парниковый эффект. В противном случае, уже к 2100 году климат на Земле может измениться самым негативным для человека образом. «Сейчас мы движемся в неправильном направлении», — заметил Таалас.

В отчете ВМО отмечается, что к высокому значению выбросов углекислого газа в 2016 году кроме деятельности человека привело природное явление, известное как Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. В организации надеются на продуктивную дискуссию по вопросам изменения климата на предстоящей конференции в немецком Бонне.

В Китае построят самый длинный туннель и превратят пустыню в сад

Китайские ученные разработали план по доставке воды в пустынную область на северо-западе Китая.

Как сообщает Newsweek, план предполагает постройку самого длинного в мире туннеля, который будет заканчиваться в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, районе с преобладанием горного и пустынного ландшафта. По туннелю в регион проведут воду из реки Брахмапутра.

Длина конструкции составит около 1000 километров, каждый год по нему планируется транспортировать от 10 до 15 миллииардов тонн воды. Проект полностью изменит внешний вид региона, превратив его в «цветущий сад». Авторы проекта заявили, что «превратят пустыню в китайскую Калифорнию».

Ряд экспертов, однако, сомневаются в целесообразности идеи. Подсчитано, что стоимость только одного километра подобного строения будет доходит до $150 миллионов. Также возможны протесты со стороны Индии и Бангладеш, по территории которых также течет Брахмапутра.