Зарубежье на практике за пятницу, 20 октября

ЦРУ «уволило» собаку Лулу за недостаток энтузиазма при вынюхивании взрывчатки

Центральное разведовательное управление США исключило щенка лабрадора по кличке Лулу из тренировочной программы для служебных собак.

Об этом сообщает Deutsche Welle. Спустя несколько недель после начала тренировок инструкторам стало очевидно, что Лулу не доставляет удовольствия вынюхивать взрывчатку. Даже поощрение едой не помогало пробудить в Лулу энтузиазм в отношении поиска бомб. Представители ведомства пояснили, что ради благополучия самой Лулу ей лучше «выйти в отставку».

По традиции, служебных собак после окончания карьеры предлагают забрать работавшим с ними сотрудникам. Таким же образом устроилась на «гражданке» и Лулу — она присоединилась к еще одному псу в доме агента ЦРУ, где уже нашла общий язык с детьми. На замену выбывшей собаке уже найден щенок по кличке Гарри — единственный самец в отряде. Он уже успел продемонстрировать свои природные наклонности в поиске взрывчатки.

Меланья Трамп сокращает расходы на деятельность Первой леди

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья ведет значительно более активную общественную деятельность по сравнению со своими предшественницами. Однако при этом Первая леди остается в рамках одного их самых скромных бюджетов в новейшей истории.

Как передает канал Fox News, жена предыдущего президента США Мишель Обама имела в распоряжении штат сотрудников в 16 человек, общая годовая зарплата которых составляла $1,24 миллиона в год. При этом ряд источников считают, что реальное число работавших на Мишель Обаму людей составляло 24. Лора Буш и Хиллари Клинтон имели чуть меньший штат — по 18 и 19 человек соответственно.

Меланья Трамп ограничила персонал, работающий на Первую леди 9 сотрудниками, которые получают чуть более $500 тысяч в год. Как сообщает директор по коммуникациям Белого дома Стефани Гришам, миссис Трамп весьма избирательна в своем отношении к работающим с ней людям и предпочитает качество количеству.

Стоит отметить, что у Первой леди нет точно определенного круга обязанностей — супруги президентов сами выбирают себе поле деятельности.

Мэр города Дерри в Северной Ирландии отказался встречаться с принцем Чарльзом

Принц Чарльз прибыл в северо-западные районы Великобритании — графство Лондондерри в Северной Ирландии — чтобы лично встретиться с людьми, пострадавшими от наводнения.

Как сообщает BBC, мэр города Дерри Маолиоза МакХью категорически отказался лично встречаться с сыном королевы Елизаветы II. МакХью является членом ирлансдской левой партии Шинн Фейн, действующей в Ирландии и Северной Ирландии и имеющей давние традиции противостояния с властями Великобритании. Причиной отказа во встрече мэр назвал то, что принц Чарльз является почетным командиром Королевского полка парашютистов. Именно это армейское подразделение причастно к трагедии, известной как «Кровавое воскресенье», прозошедшей в Дерри в 1972 году, когда военные открыли огонь по демонстрантам.

МакХью назвал визит принца Чарльза сложным событием для многих семей в городе, учитывая его роль почетного командира печально известного Парашютного полка. В условиях, когда память о трагедии в Дерри еще свежа, мэр считает встречу с принцем Чарльзом «преждевременной».