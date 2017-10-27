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Зарубежье на «Практике» за пятницу, 27 октября

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Японская школьница судится с городскими властями из-за принуждения к покраске волос в школе

18-летняя старшеклассница из пригорода Осаки судится с местной городской администрацией. Девочка была вынуждена красить волосы, чтобы ее не исключили из школы — правила учебного заведения запрещают цвет волос учеников, отличный от «естественного черного». Школьное начальство отказывалось верить ученице, утверждавшей, что ее светлый коричневый цвет естественного происхождения.

Как добавляет BBC, даже мать школьницы не смогла убедить школу. В результате, девочка была вынуждена красить волосы в черный, чтобы избежать исключения. Сообщается, что постоянная окраска нанесла вред здоровью школьницы. Ее семья требует возмещения ущерба на сумму, эквивалентную $19 тысячам.

Многие японские школы предъявляют очень строгие требования к внешнему виду учащихся, запрещая макияж и покраску волос и тщательно регулируя нюансы школьной формы. Некоторые престижные учебные заведения в Токио требуют подтверждений от родителей о том, что цвет волос их детей является натуральным, если он светлее обычного.

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Часы Пола Ньюмана продали на аукционе за рекордную сумму

«Ролекс Дайтона», часы, принадлежавшие легендарному актеру Полу Ньюману, ушли с аукциона за рекордную для наручных хронометров сумму.

Как передает NY Daily News, часы актеру подарила супруга Ньюмана Джоан Вудворд после съемок в фильме «Победители», когда он увлекся гонками. На задней крышке устройства выгравирован текст «води меня осторожно». Позже данная модель стала культовой в среде любителей «классического Голливуда».

Анонимный покупатель на аукционе в Нью-Йорке отдал за часы Пола Ньюмана почти $18 миллионов — рекордная сумма для хронометров. Часть средств от продажи дочь актера Нелл отправит на благотворительность.

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Президент Тайваня посетит США — вопреки протестам КНР

На фоне нестихающей международной напряженности, президент Тайваня Цай Инвэнь объявила о «международном турне», в ходе которого она посетит США и ряд тихоокеанских стран. Цай Инвэнь в очередной раз игнорирует попытки материкового Китая изолировать Тайвань от международных контактов.

Washinton Post уточняет, что Инвэнь посетит Маршалловы и Соломоновы острова, а также остров Тувалу. По пути президент остановится на американских Гаваях.

Официальный Пекин уже обратился к США с призывом не допускать Цай Инвэнь на территорию страны. По мнению властей Китая, Вашингтон в данной ситуации «посылает неверный сигнал «островным сепаратистам»».

Напомним, что Тайвань (Китайскую Республику) признают лишь 20 стран во всем мире.

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