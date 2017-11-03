Зарубежье на «Практике» за пятницу, 3 ноября

Знамениый блоггер из альтернативных правых оказался русским «троллем»

Популярный аккаунт в Twitter, транслировавший взгляды так называемого движения «альтернативных правых» (alt-right), оказался детищем российской «фабрики троллей», как утверждают американские СМИ.

В частности, об истории сообщает Newsweek. Ранее считалось, что аккаунт принадлежит молодой американке Дженне Абрамс. Твиты со страницы неоднократно цитировались ведущими американскими СМИ, такими как CNN или The New York Times. Вирусную популярность обрела запись о рабстве в апреле. «Всем, кто ненавидит конфедератский флаг. Знаете ли вы, что гражданская война была из-за денег?» — гласит твит. Профиль имеет около 70 тысяч подписчиков. По мнению Newsweek, записи на странице в основном выражали взгляды, выгодные России.

Американские журналисты провели расследование, по результатам которого заявили, что Дженны Абрамс не существует, а страница была создана на пресловутой российской «фабрике троллей». Ранее утверждалось, что десятки аккаунтов с политической пропагандой в Twitter были созданы в Санкт-Петербурге.

Страница Дженны Абрамс была удалена администрацией соцсети, как и другие, предположительно связанные с Россией.

Турция освобождает задержанного по «политическим причинам» гражданина Германии

Один из ранее задержанных по «политческим причинам» граждан Германии освобожден властями Турции.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя немецкого МИД Рейнера Бройля. Он уточнил, что лицо, о котором идет речь и чья личность не раскрывается в интересах безопасности, не находится в заключении, но все еще не может покинуть Турцию.

Задержание немецких граждан стало еще одним камнем преткновения между двумя странами в период дипломатического кризиса. Еще девять все еще остаются в заключении. Известны личности двоих — корреспондента издания Die Welt Дениза Юцела и журналиста Месале Толу.

Ранее Турция освободила немецких защитников прав человека, которых обвиняли в поддержке террористов.

Французская Новая Каледония становится очередным участником парада референдумов

После многочасовых переговоров между французскими властями и администрацией островной территории, расположенной на 1200 километров восточнее Австралии в Тихом океане, сторонам удалось прийти к соглашению. Новая Каледония проведет референдум о самоуправлении.

Об этом сообщает The Guardian. Архипелаг проведет народный плебисцит в 2018 году. Его результаты могут проложить дорогу к полной независимости территории. Если большинство из 250 тысяч местных жителей поддержит независимость, Новая Каледония станет первой французской территорией, получившей суверенитет с 1980 года. Тогда независимым стало государство Вануату — также архипелаг из множества островов в Тихом океане.

Ранее в мае президент Франции Эммануэль Макрон высказал надежду, что Новая Каледония, испытвающая серьезные экономические и демографические проблемы, останется в составе Франции.