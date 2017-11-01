Зарубежье на «Практике» за среду, 1 ноября

Знаменитую скалу Улуру в Австралии закроют для альпинистов

Знаменитая австралийская красная скала Улуру будет официально закрыта для скалолазанья.

Как сообщает американская радиосеть NPR, администрация парка Улуру-Ката-Тьюта привела свои правила в соответствие с традиционными взглядами аборигенов, населяющих регион. Местные жители и ранее резко негативно относились к альпинистам, однако все, что они могли сделать до сих пор — это установить рекомендательную табличку с просьбой воздержаться от покорения скалы и воспользоваться пешеходной тропой.

Совет руководителй парка единогласно одобрил поправки в правила, согласно которым с 26 октября 2019 года взбираться на скалу Улуру будет строжайше запрещено. Почти двухлетняя отсрочка позволит туроператарам донести информацию до всех заинтересованных — ранее скала была популярным объектом для альпинистов. Дата также выбрана неслучайно. 26 октября 1985 года Улуру была передана под контроль местных жителей — народа Анангу.

Фотограф Дэвида Боуи опубликует книгу с уникальными снимками из концертного тура 1983 года

Сопровождавший легендарного музыканта Дэвида Боуи фотограф Денис О’Риган выпустит книгу с фотографиями, сделанными во время концертного тура 1983 года Serious Moonlight.

Об этом сообщает The Guardian. Как вспоминает фотограф, те гастроли оказались в каком-то смысле переломными для Боуи. «Он начинал на площадках в 10 тысяч человек, а заканчивал тур, выступая перед 50 тысячью», — заметил О’Риган. Serious Moonlight в итоге стал самым коммерчески успешным предприятием в концертной карьере артиста.

Книгу с фотографиями выпустят в ограниченном изданиии в мае 2018 года. В комплекте покупатели получат уникальные сувениры — рукописные тексты песен от Боуи, билеты на концерты, сет-листы и ряд других.

Всего будет выпущено 3000 экземпляров, цена одного в комплекте с аксессуарами составит 3000 футнов стерлингов.

«Лучший аэропорт мира» обзавелся новым терминалом

Аэропорт Сингапура получил новый терминал под номером 4, который открылся во вторник, 31 октября.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph, попутно называя воздушную гавань Сингапура «лучшим аэропортом мира». Новый терминал по замыслу авторов проекта соединит современные технологии и классические мотивы. Так, например, стены помещения оснащены жидкокристаллическими панелями, которые создадут декорации витрин магазинов столетней давности.

В терминале 4 работают более 80 новых магазинов и ресторанов и, как это назвали авторы проекта, «бесшовная система самообслуживания». Его площадь составила 195 тысяч квадратных метров — это сопоставимо с 27-ю футбольными полями. Ожидается, что пассажиропоток сингапурского аэропорта теперь увеличится на 16 миллионов, составив таким образом более 80 миллионов человек в год. Уже к вечеру дня открытия новым терминалом воспользовались 2400 пассажиров.