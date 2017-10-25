Зарубежье на «Практике» за среду, 25 октября

Amazon внесет изменения в службу доставки, позволяющие курьерам отпирать двери без хозяев

Крупнейшая платформа для интернет-торговли Amazon 12 лет назад запустила сервис Prime, подписчики которого получали право на бесплатную доставку. С тех пор компания непрерывно развивала и добавляла новые опции в проект и логическим развитием его стал новый сервис Amazon Key.

Как сообщает The Verge, Amazon Key позволит курьерам компании доставлять товары на дом в отсутствие хозяев, самостоятельно отпирая двери. Сервис работает при наличии «облачной» камеры Amazon и совместимого «умного» замка. Камера в данном случае исполняет роль координирующего устройства, используя для связи домашний Wi-Fi, также протокол Zigbee для «общения» с замком.

Камера сканирует штрихкод, показываемый курьером, и тот затем может открыть замок дома со своего смартфона. Клиент получит уведомление о доставке товара и видеозапись, подтверждающую, что все прошло успешно и в рамках правил.

Amazon Key заработает 8 ноября. Специальные «облачные» камеры можно заказать уже сейчас. Услуга является очередным шагом Amazon к укреплению позиций на рынке «умных» устройств для дома — компания в последнее время видит данное направление приоритетным.

Ценность паспорта США снизилась при Трампе

Финансовая компания Arton Capital выпустили ежегодный рейтинг стран по «ценности» паспортов — показателю, определяемому по количеству государств, которые владелец паспорта может посетить без визы.

Как отмечает Newsweek, за время нахождения у власти президента США Дональда Трампа, Америка потеряла лидирующие позиции и 18 позиций в рейтинге. Лидером 2017 года стал Сингапур, граждане которого могут посетить 124 страны без визы, а еще в 34-х получить визу по прибытии. США заняли лишь 21-ю строчку — с американским паспортом без визы можно посетить 114 стран.

Newsweek утверждает, что к падению в рейтинге Америку привела опрометчивая внешнаяя политика Дональда Трампа. В частности, ему в вину ставится ухудшение отношений с Турцией, приведшее к введению ограничений на въезд для американских граждан.

Второе место в рейтинге заняла Германия, незначительно отстав от Сингапура. Россия заняла 39-ю строчку — российский паспорт позволит беспрепятственно въехать в 108 стран.

В Гонолулу ввели штраф за отправку текстовых сообщений на ходу

В городе Гонолулу, Гаваи, любители переписываться с друзьями во время прогулки могут столкнуться с проблемами.

Как сообщает американское бизнес-издание Fortune, в среду, 25 октября, вступил в действие указ городских властей, устанавливающий ответственность за переход улицы или дороги, если пешеход при этом совершает действия с «мобильным электронным устройством».

Нарушители заплятят $33 штрафа. За повторное нарушение придется выложить $75, а попавшись в третий раз -$99.

Городская администрация Гонолулу утверждает, что мера должна защитить самих любителей печатать на ходу от несчастных случаев. В то же время у нового закона есть и противники. Они утверждает, что вина за любые инциденты, связанные с невнимательными пешеходами и их смартфонами, лежит на водителях автомобилей.