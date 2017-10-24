Зарубежье на «Практике» за вторник, 24 октября

Южнокорейский и китайский министры обороны провели первую встречу за два года

Министр обороны Южной Кореи Сон Ен Му провел встречу со своим китайским коллегой Чаном Ваньцуанем.

Как сообщает The Korea Herald, это первая встреча глав ведомств двух стран за два года. Издание полагает, что переговоры министров помогут в нормализации отношений Южной Кореи и Китая, серьезно ухудшившихся после решения Сеула о размещении в стране противоракетных комплексов США.

Встреча пройдет в городе Кларк, Филиппины, на полях регионального форума по безопасности. Детали повестки обсуждения не разглашаются. Предполагается, что Сон Ен Му может дать гарантии своему китайскому коллеге в том, что противоракетные комплексы направлены исключительно для защиты от агрессивных действий КНДР.

Раскрыт секрет счастья от Альберта Эйнштейна

Написанные рукой Альберта Эйнштейна 95 лет назад записки продадут с аукциона. Как сообщает британское издание The Guardian, о существовании записей широкой публике стало известно только сейчас, когда анонимный владелец объявил о желании продать их.

Альберт Эйнштейн передал две записки курьеру во время поездки в Японию в 1922 году, не найдя мелочи для чаевых. «Эти записи, возможно, окажутся намного ценнее, чем несколько монет», — сказал курьеру автор теории относительности.

«Тихая и скромная жизнь приносит больше счастья, чем бесконечная гонка за успехом, связанная с постоянным беспокойством», — гласит текст первой записки. «Было бы желание, а возможность найдется (where there’s a will, there’s a way)», — написал Эйнштейн во второй.

Владелец записей, житель немецкого Гамбурга, выставит их на аукцион в Иерусалиме.

Китай снял запрет на «пахучие» сыры

Китайское правительство снимает запрет на отличающиеся сильным запахом сорта сыра с плесенью. Среди сортов, которыми теперь вновь могут насладиться китайцы, есть такие известные, как Данаблю, Рокфор и Горгонзола.

Как передает The New York Post, власти Китая сняли введенный в сентябре запрет после консультаций с чиновниками ЕС. Представитель сети онлайн-магазинов с штаб-квартирой в Шанхае «Республика сыра» Винсент Марион заявил, что решение о снятии запрета сделало его по-настоящему счастливым. По его мнению, Китай продемонстрировал свою открытость миру и сыру.

Ожидается, что пахучим сырам потребуется около двух недель, чтобы вернуться на рынок. Общий объем прибыли от продаж сыра должен составить в этом году в Китае около $800 миллионов.