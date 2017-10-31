Зарубежье на «Практике» за вторник, 31 октября

Власти Китая задумались о наказании за неуважение гимна и флага

Китайский парламент, выполняющий по большей части представительские функции, хочет ввести наказание тюремным сроком для тех, кто публично оскорбляет флаг или гимн страны.

Как передает Reuters из Пекина, власти Китая уже ввели в сентябре наказание для тех, кто выказывает неуважение к «Маршу добровольцев» — официальному гимну страны. За это полагается до 15 суток арреста, закон действует в том числе на территории Гонконга и Макао.

Согласно новому предложению, за надругательство над флагом и гимном предлагается сажать на срок до трех лет.

К новым законодательным мерам с особенным интересом присматриваются в Гонконге — у региона напряженные отношения с метрополией. Представитель китайского парламента отметил, что в Гонконге нередки случаи неуважения к государственной символике, что подрывает базовый принцип взаимодействия Пекина и его административной единицы — «одна страна, две системы». В частности, футбольные фанаты в Гонконге освистали китайский гимн в 2015 году.

Лоббисты просят власти США ужесточить стандарты политической рекламы

Группа интернет-лоббистов обратилась к законодателям США с просьбой пересмотреть стандарты размещения политической рекламы на социальных платформах.

Как сообщает американское новостное агенство UPI, в ассоциацию интернет-лоббистов, о которой идет речь, входит более 40 компаний, среди которых участники скандальной истории с якобы имевшей место манипуляцией общественным мнением с помошью «российских ботов» — компании Facebook и Twitter.

Лоббисты требуют от законодателей наделить особыми правами Федеральную выборную комиссию — в частности, правом единолично определять границы дозволенного в политической рекламе.

Обращение интернет-ассоциации произошло в тот же день, когда представители Twitter, Facebook и Google должны выступить перед Конгрессом по поводу российского влияния на американских избирателей.

Австралийские всадники воссоздали знаменитую конную атаку под Беэр-Шевой времен Первой мировой войны

В 1917 году 31 октября, новозеландские и австралийские конные отряды атаковали превосходящие силы османской Турции под городом Беэр-Шевой. Победа в этом сражении позже позволила Великобритании занять Иерусалим.

Deutsche Welle уверяет, что событие послужило предпосылкой к созданию государства Израиль уже после Второй мировой войны. 31 октября 2017 года, в столетнюю годовщину знаменитой конной атаки, ее на месте воссоздали австралийские реконструкторы. Некоторые из них являются прямыми потомками бойцов, участвовавших в сражении.

Более 200 всадников, принявших участии в воссоздании памятного события, сначала проехали парадом по улицам Беэр-Шевы. Свидетелями события стали премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, австралийский премьер Малкольм Тернбулл и новозеландский генерал-губернатор Пэтси Реддинг.