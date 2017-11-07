Зарубежье на «Практике» за вторник, 7 ноября

Накануне визита Дональда Трампа Китай запрещает поездки в Пхеньян

Накануне первого официального визита президента США Дональда Трампа в Пекин власти Китая распорядились приостановить туристические поездки в столицу КНДР Пхеньян.

Пять независимых источников сообщают о том, что в приграничном китайском городе Даньдун турагенства отказывают путешественникам в поездке без обяснения причин. Британское издание Mirror считает, что мера непосредственно связана с визитом американского главы.

На предстоящей встрече Си Цзиньпина и Трампа КНДР будет главной темой разговора. Ожидается, что американский президент попробует убедить своего китайского коллегу усилить политическое давление на беспокойного соседа. Один из работников китайской туриндустрии, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что ограничения долго не продлятся — скорее всего, до отбытия Трампа из страны.

США и Турция возобновляют выдачу виз

США объявили о том, что в дипломатических учреждениях страны в Турции возобновляется прием заявлений на получение американской визы. Позже ответный аналогичный шаг сделала турецкая сторона. В турецком посольстве в Вашиингтоне подчеркнули, что выдача виз будет носить ограниченный характер.

Об этом сообщает новостное агентство UPI. Прием визовых заявлений был остановлен в начале октября после скандала с задержанием американских дипломатов. Возобновление приема стало возможным после того, как Турция дала гарантии Вашингтону, что ни один американский дипломатический сотрудник не находится под следствием. Анкара также пообещала не совершать новых задержаний.

Напряжение в отношениях двух стран все еще сохраняется. Возможно ситуация улучшится после встречи министра иностранных дел Турии Бинали Йылдырыма и вице-президента США Майкла Пенса. Встреча состоится уже на этой неделе.

Кинокритики поддержали Los Angeles Times бойкотом Disney

История противостояния медиакомпании Disney и издания Los Angeles Times получила новое развитие.

В Disney ранее оказались недовольны материалом LA times о посещении Диснейлэнда. Журналиста издания обвинили в предвзятости и отсутствии профессионализма за то, что он посмел заявить, что компания ведет свои дела в городе Анахайм не самым честным образом. LA times было отказано в доступе на пресс-показы фильмов Disney. Таким образом издание лишили возможности написать ранние рецензии на новые «Звездные войны» и «Тор: Рагнарек».

Как сообщает Variety, ряд влиятельных групп кинокритиков решили бойкотировать Disney. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса, Кружок кинокритиков Нью-Йорка, Бостонское общество кинокритиков и Национальное общество кинокритиков выпустили совместное заявление, в которым назвали действия Disney атакой на свободу слова и прессы. Критики добавили, что решение медиагиганта является опасным прецендентом в современном мире, где работа журналиста и так сопряжена с многочисленными рисками.

Вышеназванные объединения критиков пригразили Disney полным отказом от рецензирования фильмов компании и исключением их из номинантов на награды.

К кинокритикам уже присоединились их коллеги с ТВ. Ассоциация телекритиков осудила любые запретительные меры в отношении журналистов, просто выполняющих свою работу.