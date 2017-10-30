Зарядки для гироскутеров могут сделать в московских электробусах

Главный инженер «Мосгортранса» Павел Хмелев рассказал об идее оснастить столичные электробусы зарядками для гироскутеров и электрических велосипедов.

«При обсуждении техзадания человек бился, чтобы поставили зарядку для гироскутеров в электробусах, посмотрим, может быть, сделаем», — заявил он в ходе общественных слушаний о развитии электротранспорта в Москве. Также Хмелев пообещал учесть велосипедные и другие правила перевозки, сообщает РИА Новости.

В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в государственную программу «Развитие транспортной системы». Постановление мэра предусматривает замену автобусов обслуживающих городские маршруты на традиционном сгораемом топливе, на электробусы к 2021 году.

До конца этого года «Мосгортранс» объявит первый тендер на закупку 300 электробусов, они должны будут выйти на городские маршруты в 2018 году.