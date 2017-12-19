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19 декабря, в 20:19
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Заседание по выдвижению Путина кандидатом в президенты пройдет 26 декабря

Действующий президент РФ может вновь занять пост главы государства
Заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата на президентские выборы в 2018 году пройдет 26 декабря. Местом проведения выбрана ВДНХ.

Ольга Тимофеева, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, заявила, что это уже точная дата сбора инициативной группы, которая выдвинет кандидата в президенты, пишет RT.

Ранее “Практика” уже не раз писала о том, что Владимир Путин может быть вновь выбран президентом РФ. Он заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Выборы главы государства назначены на 18 марта 2018 года.


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