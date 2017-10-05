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05 октября, в 14:57
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Защита Улюкаева объяснила происхождение золотых монет тягой к нумизматике

В ходе обыска были обнаружены еще и золотые слитки

Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева объяснила происхождение нескольких золотых монет, каждая из которых весила по три килограмма, изъятых в его кабинете при обыске после задержания по подозрению в получении взятки.

«Он нумизмат», — заявила его адвокат Дариджан Квеидзе и добавила, что монеты не имеют никакого отношения к доказательству его виновности, сообщает «Интерфакс».

В ходе обыска были обнаружены не только золотые, но и монеты из других материалов, их вес варьируется от 170 грамм до килограмма, также в кабинете бывшего министра нашли золотые и серебряные слитки и денежные средства в валюте разных стран мира.

Всему этому тоже нашлось объяснение. «Улюкаев не бедный человек», — пояснила Квеидзе. Все это было куплено им законным путем на заработные деньги, добавила она.

Во вторник, 3 октября, улика по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева — «корзинка с колбасой» — была уничтожена по решению суда, о чем писала «Практика».


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