Защитники русских школ в Латвии готовят новую акцию протеста

Защитники русских школ Латвии проведут масштабную акцию протеста в Риге 14 декабря. Участники акции настаивают на том, что русская школа — это великий культурный институт, существование которого предопределено ходом истории. Они уверены: русский язык должен звучать в школах Латвии.

По мнению участников, подобная акция протеста — один из легальных способов влияния на власть. Митинг начнется около здания министерства образования, пишет РИА Новости.

При этом, время выбрано не случайно: начало мероприятия назначено на 16:30. Во время старта акции еще работают чиновники и политики, которые, по замыслу митингующих, должны оценить акцию протеста.