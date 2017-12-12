Сегодня:
$
Нефть
Золото
12 декабря, в 00:18
Новости

Защитники русских школ в Латвии готовят новую акцию протеста

Она пройдет в Риге

Защитники русских школ Латвии проведут масштабную акцию протеста в Риге 14 декабря. Участники акции настаивают на том, что русская школа — это великий культурный институт, существование которого предопределено ходом истории. Они уверены: русский язык должен звучать в школах Латвии.

По мнению участников, подобная акция протеста — один из легальных способов влияния на власть. Митинг начнется около здания министерства образования, пишет РИА Новости.

При этом, время выбрано не случайно: начало мероприятия назначено на 16:30. Во время старта акции еще работают чиновники и политики, которые, по замыслу митингующих, должны оценить акцию протеста.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты
Новости
20 декабря, в 16:17
Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Оставить комментарий

avatar
Виктор Иммель
Гость
Виктор Иммель

Я думаю, что в Латвии русский язык должен быть вторым государственным языком. В этой стране каждый третий житель – русский. Запрет говорить на родном языке ущемляет гражданские свободы граждан.

11 дней 14 часов назад