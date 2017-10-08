Застрявшие за границей сотрудники «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву

Росавиация сообщила о возвращении в Москву всех экипажей проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Малайзии и Саудовской Аравии.

В ночь на 8 октября в столицу России вернулись все 40 членов экипажей воздушных судов «ВИМ-Авиа», которые обслуживали рейсы в Медине и Куала-Лумпур, информирует «Интерфакс».

Возращение сотрудников было поручено «Аэрофлоту», 24 работника «ВИМ-Авиа» проживали в отелях Медины, 16 — Куала-Лумпура, расходы за которые также были возложены Росавиацией на компанию «Аэрофлот».

«ВИМ-Авиа» 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах.

В начале октября авиакомпания «ВИМ-Авиа» в полном объеме выполнила задачу по возвращению пассажиров с просроченной датой вылета в Россию.

Ранее «Практика» писала о том, что из-за низкой загрузки часть маршрутов «ВИМ-Авиа» передадут другим перевозчикам.