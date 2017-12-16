Завершается голосование на название моста в Крым

На сайте Назовимост.рф завершается голосование по выбору названия для моста, который строят через Керченский пролив.

В субботу, 16 декабря, будет остановлено голосование и выбрано самое популярное название, сообщается на сайте. «Это будет самый длинный мост в России. Его протяженность — 19 километров. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог, соединяющих материковую часть страны с Крымским полуостровом. Запуск автомобильного движения состоится уже в следующем году», – сказано на сайте.

Более 50% голосов набрало название «Крымский мост». С большим отрывом идет название «Керченский мост», «Мост Воссоединения» и «Мост дружбы». Также можно было предлагать свои варианты названия моста, среди которых можно выделить «Большой Русский мост», «Дорога Домой», «Мост Единства».

Итоги голосования будут опубликованы на сайте назовимост.рф Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.