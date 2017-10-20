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Завершен госконтракт по укреплению автодороги на «Нижний Тагил — Серебрянка»

Подрядчики дали гарантию на четыре года

Государственный контракт по укреплению автодороги «Нижний Тагил — Серебрянка» завершен. Работы велись по поручению Президента России Владимира Путина.

Инспектировал участок дороги исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, сообщается на портале правительства региона.

Глава государства распорядился привести дорогу в состояние, отвечающее всем нормам для обеспечения безопасности и бесперебойного проезда.

В начале 2017 года Евгений Куйвашев побывал в Серебрянке с рабочим визитом. После визита была составлена «дорожная карта», в которую вошли ремонт автодороги, а также строительство волоконно-оптической линии связи и пожарного депо. На ремонт российский президент распорядился выделить 285 миллионов рублей.

Дорога будет находиться на гарантии четыре года. При выявлении дефектов весной, подрядчик обязательно их устранить.

 


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