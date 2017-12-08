Завершена первая фаза переговоров по Brexit

Еврокомиссия (ЕК) достигла “решающего прогресса” в переговорах по Brexit, что является завершением их первой фазы. Их результаты будут представлены на утверждение Европейскому совету – саммиту ЕС 14-15 декабря.

“Еврокомиссия сегодня рекомендовала Европейскому совету констатировать достижение существенного прогресса в рамках первой фазы переговоров с Соединенным Королевством. Теперь Европейскому совету предстоит решить 15 декабря 2017 года, действительно ли достигнут существенный прогресс, чтобы перейти ко второй фазе переговоров”, – цитирует ТАСС официальное заявление ЕК.

По словам главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, сторонам удалось прийти к компромиссу. Этому предшествовали сложные переговоры и обсуждения.

В середине ноября руководитель американского банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн заявлял, что большинство британцев хотели бы провести еще один референдум по Brexit, о чем ранее писала Praktika.ru.