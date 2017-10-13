Завершена установка арок Крымского моста

Строительные бригады закончили операцию по установке арок транспортного перехода Крымского моста. Проделанную работу называют уникальной для российского мостостроения.

Как сообщает информационный центр «Крымский мост», первый этап морской технологической операции проходил в Керченском проливе в конце августа. Именно тогда специалисты водрузили на фарватерные опоры 6000-тонную железнодорожную арку моста. Автодорожная арка весом 5,5 тысяч тонн была доставлена и установлена в рамках второго этапа строительства, рабочие выполнили эту операцию всего за 54 часа.

После установки на фарватерные опоры обе арки обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной около 190 метров и высотой 35 метров от воды.

На время проводимых работ по установке арки в Керчь-Еникальском канале ограничивали судоходство, однако в связи с успешным окончанием операции запрет сняли раньше запланированного времени.

В середине сентября в рамках фестиваля водных видов спорта «Крымский мост» первая парусная регата, в которой приняли участие рекордное количество яхтсменов, кайт- и виндсерфингистов из 20 регионов России, прошла под аркой моста через Керченский пролив, о чем ранее писала «Практика».