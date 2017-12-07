Завершены следственные действия в отношении Вячеслава Первунина

Следственный комитет России по Вологодской области отчитался о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Вологодской области.

Следствие считает, что Вячеслав Первунин в 2011-2013 годах подписал несколько актов сдачи-приемки работ по государственным контрактам на создание комплексной системы природно-техногенной безопасности жизнедеятельности населения и территорий на примере Вологодской области. Хотя необходимый объем работ, предусмотренный госконтрактом, подрядчик не выполнил. Также было недопоставлено оборудование на сумму около 39 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

В результате преступных действий Первунина наступили тяжкие последствия в виде значительного материального ущерба, причиненного на сумму в 355 миллионов рублей. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.