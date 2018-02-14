Завершились первые футбольные матчи 1/8 Лиги чемпионов

Во вторник, 13 января, состоялись первые встречи одной восьмой Лиги чемпионов.

На стадионе “Санкт-Якоб Парк” в Швейцарии был разыгран матч между швейцарским “Базелем” и британским “Манчестер Сити”. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Также на стадионе “Ювентус Стэдиум” в Турине встретились команды “Ювентус” и “Тоттенхэм”. Их матч завершился со счетом 2:2.

В рамках одной восьмой финала Лиги чемпионов в среду, 14 февраля, состоятся матчи “Порту” – “Ливерпуль” и “Реал Мадрид” – “ПСЖ”. А в четврг, 15 февраля, пройдут встречи “Бавария” – “Бешикташ” и “Челси” – “Барселона”.