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14 февраля, в 00:55
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Завершились первые футбольные матчи 1/8 Лиги чемпионов

"Базель" уступил "Манчестер Сити", а "Ювентус" и "Тоттенхэм" сыграли вничью

Во вторник, 13 января, состоялись первые встречи одной восьмой Лиги чемпионов.

На стадионе “Санкт-Якоб Парк” в Швейцарии был разыгран матч между швейцарским “Базелем” и британским “Манчестер Сити”. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Также на стадионе “Ювентус Стэдиум” в Турине встретились команды “Ювентус” и “Тоттенхэм”. Их матч завершился со счетом 2:2.

В рамках одной восьмой финала Лиги чемпионов в среду, 14 февраля, состоятся матчи “Порту” – “Ливерпуль” и “Реал Мадрид” – “ПСЖ”. А в четврг, 15 февраля, пройдут встречи “Бавария” – “Бешикташ” и “Челси” – “Барселона”.


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