Завершился российский эксперимент по имитации полета на Луну

В Москве завершился первый из серии экспериментов SIRIUS, которые предназначены для изучения влияния изоляции и ограниченного пространства космического корабля на психологическое и физиологическое состояние экипажа.

Исследование длилось 17 дней, в нем приняли участие три женщины и трое мужчин. Во время эксперимента экипаж проводил имитацию полета к Луне, выход на ее орбиту и возвращение к Земле, сообщает N+1.

Результаты эксперимента пока не известны. До 5 декабря участники будут проходить фоновые обследования физиологических и психологических показателей, результаты которых будут сравниваться с аналогичными обследованиями, проведенными до начала исследования.

Также специалисты намерены изучить жилой модуль и собрать данные о микробиологическом загрязнении его поверхностей.

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