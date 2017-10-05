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05 октября, в 14:21
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Здание Арбитражного суда эвакуировали по вине жителя Екатеринбурга

Он сам не понял, как это произошло

Житель Екатеринбурга во время посещения Арбитражного суда Свердловской области сказал секретарю, что около здания припаркованы подозрительные автомобили.

Сотрудники суда решили по этому поводу позвонить в полицию и рассказать об этом, сообщает портал 66.RU. Житель Екатеринбурга Евгений во время разговора с секретарем суда отметил, что возле здания стоят подозрительные автомобили.

«Спросил у сотрудника, как так получилось. Вы — здание стратегического назначения, а у вас тут стоят два авто, на которых как минимум пару дней никто не ездит. Вам закон о противодействии терроризму вообще ничего не говорит», — сказал Евгений секретарю.

Сотрудники суда отреагировали на данную информацию и позвонили в полицию. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что звонок о возможном минировании поступил именно из Арбитражного суда. Правоохранительные органы решили эвакуировать людей, так как в одном из автомобилей обнаружили черный пакет на заднем сиденье.

Ничего криминального и взрывоопасного полиция не нашла. Житель Екатеринбурга подчеркнул, что от полиции не скрывается и оставил контактные данные у секретаря.

Ранее «Практика» сообщала, что здание Арбитражного суда в Екатеринбурге эвакуировали в связи с сообщением о возможном минировании. Также в четверг по городу прошла массовая эвакуация школ по  той же причине.


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