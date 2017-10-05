Здание Арбитражного суда в Екатеринбурге эвакуировали из-за звонка о минирования

В Екатеринбурге в результате сообщения о минировании здания Арбитражного суда в срочном порядке были эвакуированы все люди.

Об этом сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга». В четверг, 5 октября, эвакуация прошла в здании Арбитражного суда, расположенного между улицами Луначарского и Мамина-Сибиряка.

Возле здания работают сотрудники МЧС, территорию оцепили полицейские. В анонимном сообщении, поступившем в силовые структуры, говорилось, что бомба заложена в автомобиль Hyundai Accent, припаркованный возле суда. Транспортное средство проверили на наличие взрывчатых предметов.

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что информация по поводу угрозы населению появится после полной проверки.