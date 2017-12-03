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03 декабря, в 18:37
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Здание телеканала NewsOne в Киеве заблокировали неизвестные

Въезд огорожен колючей проволокой

Неизвестные, назвавшие себя активистами, заблокировали здание телеканала NewsOne в Киеве.

Как сообщается на сайте NewsOne, к зданию подъехал грузовик с мешками (их содержимое неизвестно), после чего неизвестные в военной форме огородили вход на территорию телеканала колючей проволокой.

“Люди, которые называют себя активистами, отказываются давать комментарии и не говорят, с какой целью вход и выход в канал заблокировали”, – передает NewsOne. Журналисты предполагают, что эти события могут быть связаны с тем, что их телеканал единственный вел трансляцию “марша за импичмент”, организованного Михаилом Саакашвили и его сторонниками.

Ранее “Практика” сообщала, что в Киеве прошла демонстрация с требованием объявить импичмент президенту Петру Порошенко.


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