Здания в трех округах Москвы эвакуировали после звонков о «минировании»

В пятницу, 6 октября, в Москве прошла эвакуация зданий сразу в трех округах из-за действий «телефонных террористов». Звонки о «минировании» поступали в школы и органы власти в Центральном, Юго-восточном и Восточном округе.

Первые звонки были зафиксированы в 9.40 утра, когда «телефонные хулиганы» предупреждали об угрозе взрыва в префектурах этих округов, сообщает РИА Новости.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. С того времени по 6 октября ущерб от «телефонных террористов» уже составил более 300 миллионов рублей.

Всего была «заминировано» около двух тысяч зданий в 120 городах России, около миллиона человек были эвакуированы. Все поступившие сообщения были проверены, однако ни одно из них не подтвердилось.

Ранее «Практика» писала о том, что здание Арбитражного суда в Екатеринбурге эвакуировали из-за звонка о минировании.