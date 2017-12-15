Желание баллотироваться на выборах президента РФ выразили 23 кандидата

Баллотироваться на выборах президента России в 2018 году выразили желание 23 человека.

Об этом в пятницу, 15 декабря, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании Совета Федерации, сообщает Интерфакс. “Уже сейчас, по нашим данным, минимум 23 человека изъявили желание участвовать”, – сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что не все они придут в Центризбирком. Пока непонятно, сколько их будет. Однако условия для кандидатов сделали более легкими, так как существенно снизили количество подписей. “Самовыдвиженец должен собрать 300 тысяч подписей, партийный кандидат – 100 тысяч подписей», – сказала Панфилова.

Раньше для участия в выборах необходимо было собирать один миллион подписей.

Владимир Путин также собирается принимать участие в предстоящих выборах. Памфилова объявила, что поблажек для него не будет. Комиссия планирует тщательно проверять подписи в его поддержку.