Желание баллотироваться на выборах президента РФ выразили 23 кандидата

Баллотироваться на выборах президента России в 2018 году выразили желание 23 человека.
Об этом в пятницу, 15 декабря, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании Совета Федерации, сообщает Интерфакс. “Уже сейчас, по нашим данным, минимум 23 человека изъявили желание участвовать”, – сказала Памфилова.
Глава ЦИК отметила, что не все они придут в Центризбирком. Пока непонятно, сколько их будет. Однако условия для кандидатов сделали более легкими, так как существенно снизили количество подписей. “Самовыдвиженец должен собрать 300 тысяч подписей, партийный кандидат – 100 тысяч подписей», – сказала Панфилова.
Раньше для участия в выборах необходимо было собирать один миллион подписей.
Владимир Путин также собирается принимать участие в предстоящих выборах. Памфилова объявила, что поблажек для него не будет. Комиссия планирует тщательно проверять подписи в его поддержку.
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Я считаю, что слишком сильно упростили. Это лазейка для бездарей и предателей типа Собчачки или Навального. А ведь на эти цели каждый кандидат получит из бюджета весьма приличную сумму. А это значит из нашего кармана. А мне для них даже рубль жалко. Да и ни к чему этот маскарад.