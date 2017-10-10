«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 11 октября

Синоптики Гидрометцентра Российской Федерации объявили в среду, 11 октября, «желтый» уровень погодной опасности в российской столице.

Как сообщает официальный сайт данного метеорологического центра, в Москве ожидается сильный ветер, в связи с чем синоптики и сделали предупреждение.

Ночью ветер будет южный с порывами 7-12 метров в секунду, днем он немного утихнет — 5-10 метров в секунду. Отмечается, что местами ветер может усилиться и до 12-17 метров в секунду.

Температура в ночь на 11 октября по Москве составит плюс 5-7 градусов, а в среду днем воздух в столице прогреется до 8-10 градусов.

Как ночью, так и днем местами ожидаются небольшие дожди. Погода будет облачной с временными прояснениями.

«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна, поэтому рекомендуется по возможности находиться в помещении во время непогоды.