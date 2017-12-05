Жерар Депардье учит русский язык

Французский актер Жерар Депардье, у которого есть гражданство России, учит русский язык.

В этом ему помогает ведущий программы «Полиглот» на канале «Культура» Дмитрий Петров, сообщает RT. Актер выложил видео урока на своей официальной странице в Facebook.

Ранее «Практика» сообщила, что актер Жерар Депардье открыл в Москве продюсерский центр. ООО “Продюсерский центр Жерара Депардье” зарегистрировано по адресу проезд Загорского, 7 корпус 2.

В 2013 году Депардье получил российское гражданство, не отказавшись от французского, однако проживает за пределами России.