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06 декабря, в 10:56
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Жириновский агитирует за бойкот Олимпиады-2018

Лидер "Партии Роста" Борис Титов с ним не согласен

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил перед журналистами и высказался о решении исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Он считает, что раз было принято решение отстранить Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, то и спортсмены не должны участвовать. Именно это предложение он озвучил перед журналистами, сообщает “Интерфакс”.

С ним не согласен уполномоченный по защите прав предпринимателей, лидер “Партии Роста” Борис Титов. Он считает, что российские спортсмены должны принять участие в Олимпиаде-2018.

“В любом случае лучше ехать и выступать. Нельзя лишать спортсменов соревнований, к которым они готовились всю жизнь, тем самым мы нанесем огромный удар – и прежде всего по детскому спорту”, – написал Титов в своем Facebook.

Ранее «Практика» информировала о том, что МОК разрешил России участвовать в Олимпийских играх-2018.


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Александр
Гость
Александр

Надо использовать борцовский приём – направить усилие против источника.
Поднять химиков, фармацевтов и разгромить доказательствами профессиональный спорт, как сборище наркоманов. Своих не жалеть.

16 дней 20 часов назад
Виктор Карбушев
Гость
Виктор Карбушев

Нельзя унижаться, становится просителем, терять достоинство и честь. Бойкот! Проведение альтернативной олимпиады без участия МОК и других международных организаций.

16 дней 1 час назад