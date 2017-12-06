Жириновский агитирует за бойкот Олимпиады-2018

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил перед журналистами и высказался о решении исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Он считает, что раз было принято решение отстранить Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, то и спортсмены не должны участвовать. Именно это предложение он озвучил перед журналистами, сообщает “Интерфакс”.

С ним не согласен уполномоченный по защите прав предпринимателей, лидер “Партии Роста” Борис Титов. Он считает, что российские спортсмены должны принять участие в Олимпиаде-2018.

“В любом случае лучше ехать и выступать. Нельзя лишать спортсменов соревнований, к которым они готовились всю жизнь, тем самым мы нанесем огромный удар – и прежде всего по детскому спорту”, – написал Титов в своем Facebook.

Ранее «Практика» информировала о том, что МОК разрешил России участвовать в Олимпийских играх-2018.