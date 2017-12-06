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06 декабря, в 18:44
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Жириновский: есть только два реальных кандидата в президенты

Лидер ЛДПР прокомментировал заявление Путина о готовности участвовать в выборах

Владимир Жириновский, глава фракции ЛДПР, высказался по поводу решения президента Владимира Путина баллотироваться на выборы в 2018 году.

“Сегодня из реальных кандидатов только я и Путин”, – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

При этом политик уточнил: “За Путина проголосуют те, кто сейчас живет хорошо, а за меня – те, кто плохо”.

По словам Жириновского, результат остальных кандидатов предсказуем. Он уверен, что за Григория Явлинского отдадут свой голос не более одного процента избирателей, а за Ксению Собчак проголосуют лишь несколько человек.

Ранее “Практика” писала, что Владимир Путин сделал заявление о своем намерении выдвинуться на пост главы государства на предстоящих выборах.


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ALEX
Гость
ALEX

деньги и деньги!Правильно. Вольфович! Для любой победы всегда надо 3 весомых вещи: дньги. деньги и деньги! У тебя их миллиарды – рать в своё удовольствие. А мы посмотрим. Начинаются прекрасные времена. Цирка = не надо…

16 дней 16 часов назад
Валерий Русский
Гость
Валерий Русский

Все Вольфович…,пора тебе на пенсию,вот уже много раз ты стремишься стать президентом…, и все не получается…,и на этот раз тоже…, а почему?,ты не задавал себе этот вопрос? А ответ очень простой…, не надо быть клоуном…, то генеральскую форму одеваешь, а в армии не служил…, то в передачах-шоу участвуешь,размахивая там руками… , а Путин этого не делает,ему некогда заниматься этой клоунадой…,так что иди на пенсию,возраст тебе это позволяет…

16 дней 15 часов назад
Доун
Гость
Доун

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