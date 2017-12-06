Жириновский: есть только два реальных кандидата в президенты

Владимир Жириновский, глава фракции ЛДПР, высказался по поводу решения президента Владимира Путина баллотироваться на выборы в 2018 году.

“Сегодня из реальных кандидатов только я и Путин”, – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

При этом политик уточнил: “За Путина проголосуют те, кто сейчас живет хорошо, а за меня – те, кто плохо”.

По словам Жириновского, результат остальных кандидатов предсказуем. Он уверен, что за Григория Явлинского отдадут свой голос не более одного процента избирателей, а за Ксению Собчак проголосуют лишь несколько человек.

Ранее “Практика” писала, что Владимир Путин сделал заявление о своем намерении выдвинуться на пост главы государства на предстоящих выборах.