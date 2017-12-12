Жириновский напомнил об ошибках Афганистана

Политик, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский во вторник, 12 декабря, напомнил об очередной годовщине ввода советских войск в Афганистан.

“Почти 40 лет уже прошло, и до сих пор нет точного ответа, правильно или нет тогда поступило руководство СССР”, – написал Жириновский в своем Telegram.

Он отметил, что в 1978 году, когда ввод войск только обсуждался, армия выступила против, КГБ – против, МИД – против. И сам Брежнев сперва был против. Но осенью 1979 года ситуация изменилась. В кровати по приказу нового лидера Афганистана Хафизуллы Амина был задушен личный друг Брежнева, бывший генсек просовесткой Народно-демократической партии Афганистана Нур Мохаммад Тараки. Брежнев воспринял это как личную обиду. Тем не менее, аргументов для ввода войск все еще не хватало.

Но Брежнев стал искать зацепку, отмечает Владимир Жириновский. И такую зацепку ему дали ученые из Института востоковедения.

“Они Брежнева поддержали, сказали, что войска вводить можно, они будут хорошо встречены афганским народом. В архивах ЦК КПСС сохранилась информация об этом. Это была страшная ошибка”, – говорится в сообщении Жириновского.

Из-за того, что Советский Союз совершил прямое военное вмешательство, никто в мире не понял устранения Хафизуллы Амина и приведение к власти Бабрака Кармаля.

“Вместо таких топорных действий надо было дистанционно оказать помощь в свержении режима Амина. Американцы эти технологии давно опробовали по всей Латинской Америке, надо было и нам этот опыт осваивать. А мы действовали грубо…”, – заявляет политик.

К 1980 году мы стали крупнейшей страной в мире, занимали 22 миллиона квадратных километров, 300 миллионов населения, советская экономика составляла 20% от мировой, наука была на высоте. И вдруг мы увязаем в Афганистане на 10 лет, теряем более 15 тысяч советских граждан, калеками остаются до полумиллиона человек, да еще и со всем мусульманским миром портим отношения. Сегодня мусульман уже 2 миллиарда, а мы в 1980-е годы со всем этим огромным сообществом поссорились. Кстати, позже именно арабские мусульманские страны из ОПЕК обрушили цену на нефть, что стало причиной тяжелого экономического кризиса на закате СССР.

Вторая ошибка, по мнению Жириновского, – это поражение в войне и вывод войск.

“Уж раз ввели армию, то доводите войну до победы. А у поражения очень много издержек. И эту ошибку мы совершили не первый раз”, – убежден Владимир Жириновский.

В Афганистане были совершены и другие ошибки, считает политик.

“Я предлагал еще в 1996 году признать режим талибов. Они и так де факто управляли страной, это было их внутреннее дело. А мы снова влезли в их внутренние дела, помогли США начать там новую войну. Кто от этого выиграл? Получили волну терактов и незатухающую горячую точку в южном подбрюшье России”, – завершил свое обращение Владимир Жириновский.