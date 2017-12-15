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15 декабря, в 12:04
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Жириновский предложил привести в порядок официальный русский язык

Произносить все нужно строго в соответствии с нормами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который планирует участвовать в президентских выборах, предложил привести в порядок официальный русский язык.

Об этом он заявил на своей странице в Telegram. «Сегодня у нас кто во что горазд произносит: Кыргызстан и Киргизия, на Украине и в Украине. А между тем это не просто вариации языка, а важный политический подтекст. Произносить все нужно строго в соответствии с нормами русского языка», – сказал политик.

Жириновский предложил выпустить пособие для чиновников и бюрократов, имеющих дело с документами. В нем будут обозначены узкие места, где часто допускаются такие ошибки.

Политик отметил, что в русском языке есть название страны Киргизия, а не Кыргызстан. В соответствии с нормами русского языка правильно говорить не «в Украине», а «на Украине». И таких примеров много, поэтому политик предлагает привести официальный русский язык к единообразию.

 


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Влад
Гость
Влад

А еще бы предложил запретить в России надписи в городах на английском языке, если только не на иностранной фирме. А то складывается впечатление, что мы находимся под оккупацией.

7 дней 21 часов назад