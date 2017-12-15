Жириновский предложил привести в порядок официальный русский язык

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который планирует участвовать в президентских выборах, предложил привести в порядок официальный русский язык.

Об этом он заявил на своей странице в Telegram. «Сегодня у нас кто во что горазд произносит: Кыргызстан и Киргизия, на Украине и в Украине. А между тем это не просто вариации языка, а важный политический подтекст. Произносить все нужно строго в соответствии с нормами русского языка», – сказал политик.

Жириновский предложил выпустить пособие для чиновников и бюрократов, имеющих дело с документами. В нем будут обозначены узкие места, где часто допускаются такие ошибки.

Политик отметил, что в русском языке есть название страны Киргизия, а не Кыргызстан. В соответствии с нормами русского языка правильно говорить не «в Украине», а «на Украине». И таких примеров много, поэтому политик предлагает привести официальный русский язык к единообразию.